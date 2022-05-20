В Татарстане годовая инфляция достигла 18,5%

В Татарстане годовая инфляция в апреле составила 18,59%. Такие данные приводит Татарстанстат.

Продукты с начала года подорожали на 21,4%, непродовольственные товары — на 20,4%. Цены на услуги увеличились на 12%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По сравнению с предыдущим месяцем продовольственные товары в республике подорожали на 3%. Индекс потребительских цен в апреле поднялся на 1,04%, с начала года — на 13,69%.



В марте этого года, по данным Нацбанка РТ, в Татарстане годовая инфляция составила 18,08% после 9,07% в феврале.



Татьяна Леухина