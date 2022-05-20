Следком сообщил о задержании еще двух членов банды Басаева и Хаттаба

Оперативники задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба по делу о нападении на Дагестан в 1999 году, в результате которого были убиты более 280 людей. Об этом сообщается в telegram-канале СК.

Следователи получили доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова. Насыров в последнее время проживал в Карачаево-Черкесской Республике.

Им вменяют три статьи УК РФ: «Вооруженный мятеж», «Бандитизм» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Фото: sledcom.ru

По данным СК, они участвовали во вторжении в августе 1999 году на территорию Ботлихского района Дагестана, в ходе которого погибли более 280 и были ранены свыше 800 военных, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.

В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, в котором участвовали фигуранты, убиты 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам.

В апреле сотрудники ФСБ и СК задержали в Татарстане пятерых подозреваемых по делу о расстреле 84 псковских десантников в 2000 году на Северном Кавказе. В тот же день им были предъявлены обвинения по трем тяжким статьям УК РФ — бандитизм, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В сообщении ФСБ говорилось о наличии неопровержимых доказательств участия в этих преступлениях Хайдара Раззакова, Айрата Камалетдинова, Эдуарда Валиахметова, Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева и задержанного в Санкт-Петербурге Мухаметгали Шайхутдинова. По версии спецслужб, все они участвовали на стороне боевиков в силовом столкновении с шестой ротой псковских десантников 29 февраля 2000 года в Шатойском районе Чечни, где погибли 84 десантника и ранены четверо. Детали — в материале «Реального времени».

В конце апреля «Реальное время» выяснило, что в ближайшее время на Кавказ будут этапированы все татарстанцы, задержанные и арестованные по делу о нападении на псковских десантников в 2000 году.



Татьяна Леухина