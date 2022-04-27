Из Казани в Ессентуки этапируют арестованных по делу банд Басаева и Хаттаба

Фото: "Реальное время"

В ближайшее время на Кавказ будут этапированы все татарстанцы, задержанные и арестованные по делу о нападении на псковских десантников в 2000 году. По данным источников «Реального времени», отправка обвиняемых под конвоем из СИ Казани в Ессентуки началась еще на прошлой неделе.



Перевозят фигурантов этого дела отдельно друг от друга. Чтобы ускорить проведение следственных действий на месте преступления, силовики решили не дожидаться, пока решения Вахитовского райсуда Казани об аресте так называемых участников банд Басаева и Хаттаба вступят в силу.

Напомним, 19 апреля сотрудники ФСБ и СК задержали в Татарстане пятерых подозреваемых по делу 22-летней давности. В тот же день им были предъявлены обвинения по трем тяжким статьям УК РФ — бандитизм, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В сообщении ФСБ говорилось о наличии неопровержимых доказательств участия в этих преступлениях Хайдара Раззакова, Айрата Камалетдинова, Эдуарда Валиахметова, Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева и задержанного в Санкт-Петербурге Мухаметгали Шайхутдинова. По версии спецслужб, все они участвовали на стороне боевиков в силовом столкновении с шестой ротой псковских десантников 29 февраля 2000 года в Шатойском районе Чечни, где погибли 84 десантника и ранили четверых.

На аресте в Казани все обвиняемые заявляли — действительно, ездили на Кавказ «учиться исламу», но к преступлениям не причастны. Четверо рассказывали истории про плен.

Подробности — в материале «Реального времени».