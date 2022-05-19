Татарстан примет участие в разработке программы для развития молодежной политики в регионах

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Глава комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика» и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов предложил создать программу «Регион для молодых». Она позволит сопровождать молодые таланты и вовлекать их в созидательную деятельность. Об этом сообщает ТАСС.

Для детальной разработки программы создана рабочая группа с участием Татарстана, Калининградской и Тульской областей. Артюхов также пригласил все заинтересованные регионы вступить в нее. По его словам, Росмолодежь предложила провести проект в десяти регионах, предварительный бюджет составил 720 млн рублей. Он отметил, что в случае достижения правильных результатов задачей комиссии Госсовета станет расширение этой программы на все 85 регионов России.

Артюхов отметил существование разрыва между реализацией федеральных и региональных мероприятий. Он считает, что у молодых россиян много новых идей, но они не всегда находят территории для творчества в регионах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Среди целей организации в проекте закона указаны: содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организация досуга детей и молодежи и др. Участниками движения «Большая перемена» могут быть ученики школ в возрасте от 6 лет, студенты колледжей или совершеннолетние лица — наставники, которые занимаются организацией досуга детей, и др.

Недавно СМИ сообщали, что экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов может возглавить новое общественное движение, созданное по образу пионерии. Новое движение создадут на базе уже существующих структур, которые работают по соответствующему направлению. К такому относится и «Большая перемена». Накануне, 18 мая, Фаттахов стал сопредседателем Российского движения школьников.

Дарья Акимова