Эльмира Калимуллина: «Я как-то вызвала охрану, чтобы пришедших поболтать в театре зрителей выпроводили»

Фото: Максим Платонов (архив)

Заслуженная артистка Татарстана и финалистка первого сезона проекта «Голос» Эльмира Калимуллина на своей странице в Instagram* возмутилась поведением некоторых посетителей театра.



Артистка поделилась тем, что любит ходить в театры и на концерты, однако ей нравятся далеко не все люди, которые туда приходят. И привела несколько примеров из своего личного опыта. По ее словам, некоторым во время оперы звонят по телефону, и они, вместо того, чтобы сбросить звонок, начинают разговор в полный голос. Другие же едят в зрительном зале. Калимуллина рассказала, как недавно стала свидетелем того, что две женщины пили молоко во время концерта.

Кроме того, артистка отметила тех, кто любит громко разговаривать во время спектакля, и детей, которые не умеют себя вести и не знают правил поведения в театре.

«Признаюсь честно, я как-то вызвала охрану, чтобы пришедших поболтать в театре зрителей выпроводили», — рассказала она.

«Я только за приобщение к высокому искусству. Но если сам родитель не умеет себя вести и не знает правил поведения, то ребенок не виноват. Потому что ему просто не объяснили. Честно, я не знаю как быть с этим аспектом. Может, вы подскажете», — добавила она.

9 мая Калимуллина выступала в Казани на мероприятии в честь Дня Победы. Она пела дуэтом вместе с заслуженным артистом России Дмитрием Дюжевым.

В октябре 2021 года Калимуллина дала эксклюзивное интервью «Реальному времени». Прочитать его первую и вторую часть можно здесь.

*запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской



Дарья Акимова