Казанцы пожаловались на установленную поперек тротуара будку с квасом

В Казани на проспекте Фатыха Амирхана, 101в поперек тротуара установили будку с квасом. Жалобы местных жителей появились в социальных сетях.

— Но ладно, если бы она занимала только часть пространства, так нет же — оккупирована вся пешеходная часть. Теперь люди вынуждены выходить на проезжую часть, подвергая свою жизнь риску, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», на данный момент будка закрыта. Она находится возле двухэтажного торгово-офисного центра. Чтобы обойти ларек, людям приходится выходить на парковку с оживленным движением автомобилей.

В мэрии города изданию сообщили, что информацией об объекте на данный момент не располагают. Комментарий обещали предоставить позднее.

Тем временем власти Казани распорядились снести еще 15 незаконно установленных павильонов, киосков и автофургонов. Добровольный демонтаж необходимо произвести до 23 мая либо в принудительном порядке до 21 августа.

Диана Жиленкова