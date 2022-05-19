Казанцы пожаловались на установленную поперек тротуара будку с квасом
В Казани на проспекте Фатыха Амирхана, 101в поперек тротуара установили будку с квасом. Жалобы местных жителей появились в социальных сетях.
— Но ладно, если бы она занимала только часть пространства, так нет же — оккупирована вся пешеходная часть. Теперь люди вынуждены выходить на проезжую часть, подвергая свою жизнь риску, — говорится в сообщении.
Как выяснило «Реальное время», на данный момент будка закрыта. Она находится возле двухэтажного торгово-офисного центра. Чтобы обойти ларек, людям приходится выходить на парковку с оживленным движением автомобилей.
В мэрии города изданию сообщили, что информацией об объекте на данный момент не располагают. Комментарий обещали предоставить позднее.
Тем временем власти Казани распорядились снести еще 15 незаконно установленных павильонов, киосков и автофургонов. Добровольный демонтаж необходимо произвести до 23 мая либо в принудительном порядке до 21 августа.
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