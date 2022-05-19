В Казани снесут еще 15 незаконно установленных павильонов, киосков и автофургонов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани снесут ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Такое распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Всего в список вошли 15 объектов, среди них есть торговые павильоны и киоски, а также несколько автофургонов. Например, сносу подлежат павильоны, расположенные по улицам Магистральной, Мавлютова, Челюскина, Академика Сахарова и других.

Фото: скриншот документа

Добровольный демонтаж необходимо произвести до 23 мая текущего года. В обратном случае объект принудительно снесут в срок до 21 августа.

В прошлом месяце власти города распорядились демонтировать еще несколько незаконно установленных объектов. Собственники должны были устранить их до 2 мая. Принудительный снос будет произведен в срок до 1 августа.

Диана Жиленкова