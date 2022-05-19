Гидрометцентр Татарстана опубликовал штормовое предупреждение о заморозках до -2 градусов в выходные

Гидрометцентр Татарстана опубликовал штормовое предупреждение о заморозках в выходные дни. Об этом сообщается на сайте организации.

Ночью и утром 20—22 мая на территории республики местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.

В пятницу, 20 мая, в Татарстане времена днем ожидается дождь, западный, северо-западный умеренный, местами сильный ветер порывами до 15—17 м/с. Воздух прогреется до +8—13 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минувшим утром в Татарстане были слабые заморозки до 0 градусов на почве. По данным Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу, 20 и 21 мая, в республике установится прохладная и дождливая погода. Ночью ожидается лишь +1—6 градусов, а местами на почве и в воздухе возможны заморозки — температуры могут опуститься до -1 градуса. Днем потеплеет до +7—12°С.

В Казани прохладная погода установилась еще в начале месяца. Вместе с этим отопительный сезон в городе завершился 28 апреля. Из-за похолодания его возобновлять не стали, как сделали это, например, власти Москвы.

Татьяна Леухина