В Татарстане в четверг утром ожидаются слабые заморозки на почве

В Татарстане утром в четверг, 19 мая, ожидаются слабые заморозки до -0 градусов на почве, сообщили в Гидрометцентре по республике.

Также завтра на территории Татарстана в отдельных районах будет туман.

В конце недели в Татарстане ожидается похолодание. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в пятницу и субботу, 20 и 21 мая, ночью температуры опустятся +1..+6 градусов, а местами на почве и в воздухе возможны заморозки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в гидрометцентре республики предупреждали жителей о похолодании в среду, 18 мая. Согласно прогнозу, днем татарстанцев ожидают гроза и сильный северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с.

Маргарита Головатенко