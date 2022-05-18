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В Татарстане в четверг утром ожидаются слабые заморозки на почве

13:35, 18.05.2022
В Татарстане в четверг утром ожидаются слабые заморозки на почве
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане утром в четверг, 19 мая, ожидаются слабые заморозки до -0 градусов на почве, сообщили в Гидрометцентре по республике.

Также завтра на территории Татарстана в отдельных районах будет туман.

В конце недели в Татарстане ожидается похолодание. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в пятницу и субботу, 20 и 21 мая, ночью температуры опустятся +1..+6 градусов, а местами на почве и в воздухе возможны заморозки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в гидрометцентре республики предупреждали жителей о похолодании в среду, 18 мая. Согласно прогнозу, днем татарстанцев ожидают гроза и сильный северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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