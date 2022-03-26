Чернышенко: в России уровень импортозамещения в критических отраслях составляет 80—100%

В России уровень импортозамещения по всем критическим направлениям находится в диапазоне от 80 до 100%. Об этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко в ходе встречи Кабмина и представителей IT-отрасли.

— Никакой опасности, скажем так, для государства нет, во всяком случае в области промышленности и отраслей, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: Альберт Муклоков (архив)

Чернышенко добавил, что все проекты по микроэлектронике располагают финансированием в области государственных заказов.

Несколько дней назад сообщалось, что в Татарстане создали свод антисанкционных ресурсов «Центр импортозамещения». Он позволяет собирать данные о производимой в стране импортозамещающей продукции, оказывать поддержку заказчикам, чья деятельность зависит от импорта комплектующих, товаров, сырья и оборудования.

Диана Жиленкова