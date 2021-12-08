Путин: Россия решила почти все поставленные задачи по импортозамещению

Власти России добились хорошего результата по импотрозамещению и выполнили практически все поставленные задачи, сообщил президент РФ Владимир Путин.



Одним из самых важных направлений импортозамещения лидер государства назвал инновации и признался, что власти почти не занимались им. Он объяснил это тем, что страны ранее были вынуждены заниматься импортозамещением в оборонно-промышленном комплексе.

Путин подчеркнул, что по направлению импортозамещения «есть, над чем еще работать» и отметил хорошие перспективы, сообщает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сегодня заявил, что инфляция в России в 2021 году превысит прогнозы правительства и ЦБ и будет вблизи 8%.

Маргарита Головатенко