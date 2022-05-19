Улицу Поперечно-Отарскую на окраине Казани отремонтируют за 160 миллионов рублей

Фото: скриншот сервиса Google. Maps

На первый этап ремонта улицы Поперечно-Отарской в Казани выделили 160 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Из содержания заявки следует, что работы буду проходить на участке от улицы Прибрежной до Молодежной. Заказчиком работ выступает Миндортранс Татарстана.

Фото: документация к проекту

Из документов следует, что работы включают в себя создание асфальтированного дорожного покрытия, создание и обустройство двух железнодорожных переездов, а также переустройство сетей электроснабжения.

Также будет вестись работа по ремонту инженерных сетей. К ней относятся: переустройство дождеприемных колодцев, устройство водосброса через тротуар и переустройство

существующих кабельных линий.

В рамках земельных работ подрядчики займутся разработкой грунта, устройством и укреплением обочин, также демонтажем имеющегося и созданием нового асфальтового покрытия.

Пересечение с ул. Центрально-Отарская. Фото: скриншот сервиса Google. Maps

Из документов следует, что на проведение всех ремонтных работ выделено 2,6 месяца, или 78 рабочих дней. Сейчас Миндортранс Татарстана ищет подрядчика. Свои заявки организации могут подать до 3 июня.

Для сравнения, на ремонт улицы Николая Ершова Миндортранс выделил 250 миллионов рублей. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Артем Гафаров