На строительство пятой очереди Вознесенского тракта в Казани выделят 4,4 млрд рублей

На строительство пятой очереди участка Вознесенского тракта в Казани, от проспекта Победы до автомобильной дороги М-7 «Волга» в Советском районе города и Пестречинском районе Татарстана, потратят 4,4 млрд рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Стоимость строительства вылетной магистрали оценивается в 4,43 млрд рублей, из них 1 млрд 27 млн рублей будут направлены на строительство дороги. Кроме того, исполнителю предстоит построить развязку в месте примыкания Вознесенского тракта к М-7, водопропускное сооружение через реку Крутовку, надземные пешеходные переходы на ул. Закиева и ул. Минской.

Заказчик — ГКУ «Главтатдортранс». Подать заявку на участие в тендере можно до 6 мая, подрядчика определят 12 мая.

Фото: Максим Платонов (архив)

7 апреля стало известно, что на строительство четвертой очереди участка Вознесенского тракта из бюджета Татарстана направят 4,4 млрд рублей. Средства выделены на три года — с 2022-го по 2024-й. На текущий год бюджетом предусмотрено ровно 500 млн рублей, на два последующих года — по 1,9 млрд рублей. Срок выполнения работ определен датой 25 ноября 2024 года.

Строительство Вознесенского тракта началось летом прошлого года. В этом году в марте в Казани приступили ко второму этапу строительства.



Ранее Татарстан выделял по 4,4 млрд рублей на строительство первой и третьей очередей Вознесенского тракта.

Максим Кокунин