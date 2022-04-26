В Казани снесут частный дом под строительство Вознесенского тракта

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани под строительство участка Вознесенского тракта от проспекта Победы до автодороги М-7 «Волга» изымут еще один земельный участок, который расположен по улице Бахтизина, 13 в поселке Вознесенское Советского района города. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно документу, площадь участка составляет 1,2 тысячи «квадратов». Также изымаются расположенные на нем объекты: частный дом и гараж. Средства за изымаемое имущество возместят.

Фото: google.com.maps

На прошлой неделе стало известно, что на строительство пятой очереди участка Вознесенского тракта в Казани от проспекта Победы до автодороги М-7 «Волга» потратят 4,4 млрд рублей. На четвертую очередь также предусмотрели 4,4 млрд рублей.

Диана Жиленкова