Объем активов исламского мира достигает $3,6 триллиона

Фото: скриншот трансляции

Сегодня в Казани стартовал XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022», темой которого стала экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль. По словам модератора панельной дискуссии Юсуфа Эрима», главного редактора «TRT World Турция, мероприятие собрало более 5 тысяч участников со всего мира, программа включает 100 сессий.

Как заявил Максим Решетников, министр экономического развития России, сегодня объем активов исламского мира составляет $3,6 триллиона. За три года товарооборот страны с исламским миром вырос на четверть.

Он предложил бизнесу из исламских стран в условиях санкционного давления на Россию занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши. Для этого, заявил Решетников, уже освободили от пошлин более 1 300 торговых позиций, приходящихся на импортные товары. Он пообещал и дальше снимать транспортные и логистические барьеры.

Работу на мероприятии начала и выездная редакция «Реального времени». Международный экономический саммит завершится 21 мая.

В преддверии KazanSummit 2022 и других событий президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом ряд стран, где обсудил вопросы сотрудничества и совместного развития. Подробности — в материале интернет-газеты.

Сергей Афанасьев