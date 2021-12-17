Здание казанского Института развития города отремонтируют за четверть миллиарда

Фото: Дарья Пинегина

234 миллиона на ремонт износившегося на 30% здания

Как стало известно «Реальному времени», Институт развития города, создание которого мэр Казани Ильсур Метшин анонсировал в феврале текущего года, расположится на ул. Достоевского в здании №35/10 — сейчас там находится «Казгражданпроект». Пока же там планируется провести капитальный ремонт. В документации указано, что объект, подлежащий ремонту, является корпусом Б комплекса зданий Управления архитектуры и градостроительства Казани.

Средства на ремонт здания выделяют из городского бюджета. Работы обойдутся в 234 миллиона рублей.

Стоит отметить, что здание находится в хорошем состоянии. Экспертиза показала, что физический износ конструкций и инженерных систем объекта составляет всего 30%. Техническое состояние части объектов определено как ограниченно работоспособное. В частности, это относится к наружной отделке, которая морально и физически изношена — есть трещины, отслоения и выбоины.

Фото: Дарья Пинегина

Подрядчика, который отремонтирует здание для размещения в нем Института развития города, пока не определили. Работы предстоит завершить до 15 марта 2022 года.

Пока же нет и намеков на подготовку к ремонту. Про то, что он планируется, работающие в здании не знают.

«Реальное время» направило запрос в мэрию Казани. На момент публикации ответ не поступил. При получении комментария интернет-газета готова его опубликовать.

Все оттенки серого

Капитальный ремонт включает в себя обновление фасада здания. О том, что здесь находится Институт развития города, будет информировать соответствующая вывеска. К слову, сейчас место, где расположится крупная надпись, пустует. Лишь по краям красуются снежинки, напоминающие о приближении Нового года.

Источник: скриншот документации

По наружным стенам заказчик требует выполнить высококачественную атмосферостойкую фасадную окраску по морозостойкой декоративной штукатурке («мокрый фасад»). Цвет для фасада выбрали светло-серый, однако перед окраской потребуется согласовать оттенок с главным архитектором проекта.

Источник: скриншот документации

Серый цвет — основной. Если сам фасад будет светло-серым, то под окнами цокольного этажа нанесут темно-серую краску. Наружные стены цокольного этажа выполнят в сером цвете RAL 7045. Серыми будут и окна, и крыльцо главного входа. В цвете «светлый орех» будет нижняя часть козырька.

Фасадные работы необходимо провести после снятия существующей наружной штукатурки и демонтажа дефектных участков, находящихся в ограниченно работоспособном, аварийном состоянии. Для этого потребуется возвести строительные леса.

Новые лифты, двери, окна и полы

Обновленный вид в первой половине следующего года здание Института развития города должно обрести не только снаружи, но и внутри. Там планируется заменить полы, дверные и оконные блоки, лифты, которые находятся в ограниченно работоспособном состоянии.

Обеспечат и доступ в здание и перемещение по нему лицам с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день объект не соответствует требованиям современных действующих норм в области строительного проектирования в части обеспечения доступа инвалидов. Для них на первом этаже здания разместят средства визуальной информации, оборудуют входную группу и установят механизированное подъемное оборудование. Кроме того, для маломобильных групп населения сделают отдельный санузел.

Источник: скриншот документации

Демонтировать потребуется и существующие инженерные сети. Перед этим их необходимо отключить от городских питающих коммуникаций.

Все снятые элементы инженерного оборудования зданий, в том числе умывальники, ванны, унитазы, водонагреватели, телефонные аппараты, антенны и т.д., сортируются и отправляются на проверку, ремонт и доукомплектование для возможного вторичного их использования.

«Мы собираемся собрать лучшие архитектурные силы»

О создании в Казани Института развития города стало известно в начале 2021-го. На встрече со студентами КГАСУ Метшин заявил, что учреждение объединит как российских, так и иностранных архитекторов.

— Мы заручились поддержкой руководства республики, и уже в этом году создадим Институт развития города, куда мы собираемся собрать лучшие архитектурные силы, — объявил градоначальник.

Основная задача Института развития города виделась властям в улучшении и развитии третьей столицы России, в работе «с новыми силами и с новым содержанием под общим началом». Кроме того, по задумке учреждение должно быть лишено присущей такого рода организациям бюрократичности.

Татьяна Демина