Под брендом «Москвич» будут собирать автомобили китайской JAC

На переданном Москве бывшем заводе Renault под брендом «Москвич» может быть налажен выпуск автомобилей партнера КАМАЗа — китайского автоконцерна JAC, сообщают «Ведомости».



Согласно информации источников издания, КАМАЗ локализует на московском автозаводе китайские автомобили. Сейчас ведутся переговоры с автоконцерном JAC, при участии которого в начале года татарстанское автопредприятие выпустило на рынок малотоннажный грузовик «Компас» — он представляет собой адаптированный под российские реалии бренд-инжиниринг китайского грузовика.

Запуск производства на московском заводе планируется не позднее четвертого квартала 2022 года. Сперва планируется наладить выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Затем в планах — переход на электромобили.

Московские власти также прорабатывают сотрудничество с другим китайским производителем, но с каким — пока неизвестно. Представитель Минпромторга прокомментировал изданию, что в ближайшее время правительство Москвы и КАМАЗ представят концепцию производства.

Фото: Максим Платонов

В начале недели стало известно, что доля группы Renault в АвтоВАЗе переходит в собственность РФ в лице НАМИ, завод «Рено Россия» — Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на предприятии планируется производить автомобили под брендом «Москвич». В перспективе на заводе хотят выпускать электромобили.

Экономист Альберт Бикбов считает, что КАМАЗ может восстановить производство автомобилей «Москвич», которых остро не хватает на автомобильном рынке России. Он уверен, что челнинскому предприятию «вполне по силам возродить тот самый «народный» автомобиль, которого сейчас так остро не хватает для россиян».

Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев комментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что КАМАЗ станет основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода. Решение столичного градоначальника поддержали.

Маргарита Головатенко