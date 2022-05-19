В Казани в среду произошло 173 ДТП

В Казани в среду, 18 мая, произошло 173 ДТП, из которых пять — с пострадавшими. В городе случились четыре наезда на пешеходов и одно столкновение.

Сотрудники Госавтоинспекции города задержали трех водителей в пьяном состоянии, у еще стольких же водителей не было прав на управление транспортом.

В отдел полиции доставили пять граждан, которых подозревают в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Казани на улице Николая Ершова, на остановке «Кооперативный институт» автобус сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В Казани во вторник, 17 мая, произошло 153 ДТП, из них четыре — с пострадавшими. В столице Татарстана зарегистрировали два столкновения, наезд на стоящий транспорт и наезд на пешехода.

Маргарита Головатенко