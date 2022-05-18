В Казани во вторник произошло 153 ДТП
В Казани во вторник, 17 мая, произошло 153 ДТП, из них четыре — с пострадавшими, сообщает ГИБДД города.
В столице Татарстана зарегистрировали два столкновения, наезд на стоящий транспорт и наезд на пешехода.
Сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали пять водителей в пьяном состоянии и еще двух водителей, у которых не было прав управления автомобилем. В отдел полиции доставили девять граждан. которых заподозрили в совершении преступлений.
В Казани в понедельник, 16 мая, произошло 163 ДТП, в пяти случаях пострадали люди. В городе зарегистрировали три наезда на перехода и два столкновения. Задержаны восемь водителей в пьяном состоянии.
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