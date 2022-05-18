Минобороны России: Украина готовит провокацию в Константиновке по бучинскому сценарию

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ готовят провокацию по бучинскому сценарию в Константиновке Донецкой области. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, эта информация стала известна из показаний пленных украинских военнослужащих. Киевский режим готовит провокацию под руководством западных кураторов. Для ее реализации боевики, надев форму российских военнослужащих, с белыми повязками должны расстрелять украинских мирных жителей на камеру. Затем, после освобождения этого города ВС России, специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ широко растиражируют фото- и видеоматериалы этого преступления в западных СМИ и в интернете.

Также Мизинцев рассказал, что в здании поликлиники Краматорска в ДНР боевики украинских нацформирований разместили своих раненых. При этом пациентов, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы они вынудили покинуть медучреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделения ВСУ развернули блокпосты и оборудовали огневые точки.

Кроме того, в областной клинической больнице Подольска Одесской области оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия. В Каменец-Подольске Хмельницкой области в зданиях детского туберкулезного санатория и школы-интерната ВСУ оборудовали огневые позиции, на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО. Отмечается, что персонал учреждений и жители близлежащих домов удерживаются в качестве живого щита.

Фото: кадр видео Минобороны России

Утром стало известно, что заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевики нацподразделения «Азов» (против его боевиков в России возбуждено уголовное дело) и украинские военнослужащие сдались в плен. За сутки это сделали 694 боевика, в числе которых 29 раненых.

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Дарья Акимова