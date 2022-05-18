Татарстанцам будут выписывать лекарства при помощи сервиса «Электронный рецепт»

В Татарстане появится сервис «Электронный рецепт». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Минздраву республики поручено в 20-дневный срок разработать и утвердить дорожную карту по организации подключения медицинских и фармацевтических организаций к сервису.

Информация на ресурс будет поступать от медорганизации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую или аптечную деятельность, от аптечных организаций.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В рецепте должна быть информация о медорганизации, выписавшей рецепт, о медработнике, о лице, которое нуждается в препарате, и сведения о назначении препарата.

У сервиса будет мобильное приложение. Пользователь сможет получить QR-код в личном кабинете и отправиться с ним в аптеку.

Сегодня для казанцев стало доступно мобильное приложение дистанционного мониторинга здоровья «Связь». В нем можно дистанционно консультироваться с врачом в чате и получать напоминания о приеме лекарств. Пользователям достаточно ежедневно вносить данные о своем самочувствии — в случае необходимости приложение напомнит об этом.



В апреле президент Татарстана Рустам Минниханов обсуждал вместе с гендиректором платежной системы «Мир» Владимиром Комлевым создание «карты жителя Татарстана». В нее хотели включить как платежные, так и социальные сервисы: электронный проездной, полис ОМС, СНИЛС и другие.



В январе текущего года глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сообщал, что в республике в электронный вид планируется перевести 253 госуслуги. В прошлом году в республике в онлайн перевели 76 массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровня.



Татьяна Леухина