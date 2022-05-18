В Казани появилось бесплатное приложение для мониторинга здоровья

Сервис дистанционного мониторинга здоровья «Связь» запустил мобильное приложение, которое теперь доступно казанцам, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе сервиса.



В приложении можно дистанционно консультироваться с врачом в чате и получать напоминания о принятии лекарств. Пользователям достаточно ежедневно вносить данные о своем самочувствии — в случае необходимости приложение напомнит об этом.

Если показатели не соответствуют норме, система передаст информацию в медучреждение. Врач свяжется с пользователем, чтобы скорректировать лечение или срочно принять меры по предотвращению осложнений.

Приложением могут воспользоваться беременные жительницы Казани. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в настоящий момент работает сайт сервиса. Чтобы получить доступ, нужно обратиться к своему лечащему врачу или зарегистрироваться и дождаться активации профиля.

Фото: realnoevremya.ru

В этом году в приложении планируется расширить мониторинг состояния здоровья людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями на всю Казань, а наблюдение за беременными женщинами — на весь Татарстан. Еще в планах — запустить мониторинг ментального здоровья.

Маргарита Головатенко