В Казани появилось бесплатное приложение для мониторинга здоровья
Сервис дистанционного мониторинга здоровья «Связь» запустил мобильное приложение, которое теперь доступно казанцам, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе сервиса.
В приложении можно дистанционно консультироваться с врачом в чате и получать напоминания о принятии лекарств. Пользователям достаточно ежедневно вносить данные о своем самочувствии — в случае необходимости приложение напомнит об этом.
Если показатели не соответствуют норме, система передаст информацию в медучреждение. Врач свяжется с пользователем, чтобы скорректировать лечение или срочно принять меры по предотвращению осложнений.
Приложением могут воспользоваться беременные жительницы Казани. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в настоящий момент работает сайт сервиса. Чтобы получить доступ, нужно обратиться к своему лечащему врачу или зарегистрироваться и дождаться активации профиля.
В этом году в приложении планируется расширить мониторинг состояния здоровья людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями на всю Казань, а наблюдение за беременными женщинами — на весь Татарстан. Еще в планах — запустить мониторинг ментального здоровья.
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