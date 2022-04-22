На базе платежной системы «Мир» планируют создать «карту жителя Татарстана»

На базе платежной системы «Мир» может появиться «карта жителя Татарстана». В нее будут включены как платежные, так и социальные сервисы: электронный проездной, полис ОМС, СНИЛС и другие.

Развитие проекта обсудили президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев, который отметил, что уже имеющиеся и востребованные у жителей республики цифровые продукты сохранятся. Их дополнят новыми функциями.

Фото: tatarstan.ru

— Например, сделаем карту «Мир» ключом для получения мер соцподдержки, услуг в сфере здравоохранения, культуры, спорта и так далее, — приводит слова Комлева пресс-служба президента Татарстана.



В марте сообщалось, что в республике может появиться альтернатива «Пушкинской карте» для детей в возрасте от 10 до 14 лет. Она будет называться «Карта Тукая». Ее можно будет использовать для посещений театров и музеев.

Диана Жиленкова