КНИТУ-КХТИ разрешил печатать дипломы на обеих сторонах листа, КГЭУ — сдавать работы в электронном варианте

КНИТУ-КХТИ разрешил печатать курсовые, дипломы и другие документы на обеих сторонах листа. Соответствующее распоряжение подписал врио ректора вуза Юрий Казаков (документ есть в распоряжении «Реального времени»).

— Такое распоряжение по вузу принято не случайно. За последнее время цены на бумагу для принтера выросли в разы, а студентам приходится достаточно много ее использовать, ведь курсовые и дипломные работы, особенно по техническим дисциплинам, очень объемные. И если есть возможность сохранить деньги наших студентов и аспирантов, то почему ею не воспользоваться? — приводит слова проректора по учебной работе КНИТУ Дильбар Султановой пресс-служба вуза.



В КГЭУ «Реальному времени» сообщили, что ученый совет утвердил переход оформления выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов) с бумажного формата на цифровой. Кроме того, у каждого студента вуза есть электронный личный кабинет и доступ к университетской образовательной платформе Moodle.



В конце апреля Минобрнауки России заявило, что вузы могут самостоятельно разрешить студентам сдачу выпускной работы на цифровом носителе в связи с подорожанием бумаги.



В середине апреля в Минцифры заявляли, что в стране нет дефицита газетной и офсетной бумаги. Минпромторг заверял, что в России не будет нехватки офисной бумаги, а ситуация с поставками стабилизируется.



Татьяна Леухина