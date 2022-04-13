В Минцифры России заявили об отсутствии дефицита бумаги для печатной отрасли

Фото: Ринат Назметдинов

В Минцифры России заявили, что в стране нет дефицита газетной и офсетной бумаги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителей министерства, печатная индустрия будет использовать отечественные сорта офсетной бумаги, производимой в России в достаточном количестве. Также недостающий объем производства отечественных сортов мелованной бумаги, которую ранее импортировали из стран Евросоюза, будет замещаться с ростом производства на российских целлюлозно-бумажных комбинатах и переориентацией на импорт из других стран, прежде всего из Китая.

В министерстве отметили, что то же самое коснется и импорта полиграфических красок. Кроме того, Минцифры вместе с Минпромторгом и ФАС создало специальную рабочую межведомственную группу по мониторингу за ценами на выпускаемые в России издательские сорта бумаги, которые используются для производства книг, газет и журналов.

Фото: Ринат Назметдинов

1 апреля в Минпромторге России заявили, что вопрос с дефицитом бумаги в стране решился. Как сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов, цены на бумагу в стране вернулись к уровню февраля.

Дарья Акимова