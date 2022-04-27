Минобрнауки: вузы могут разрешить студентам сдать выпускную работу на цифровом носителе

Вузы могут самостоятельно разрешить студентам сдачу выпускной работы на цифровом носителе в связи с подорожанием бумаги. Об этом заявили в Минобрнауки России.

«Законом об образовании установлено, что материально-техническое обеспечение вуза относится к компетенции вуза», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

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В середине апреля в Минцифры заявляли, что в стране нет дефицита газетной и офсетной бумаги. Минпромторг заверял, что в России не будет нехватки офисной бумаги, а ситуация с поставками стабилизируется. В ведомстве отмечали, что в стране работают три крупных производителя офисной бумаги, которые полностью закрывают потребности отечественного рынка. ФАС обещала проверить обоснованность роста цен на бумагу.



Кандидат химических наук и доцент Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Ирина Докучаева рассказывала, что в России есть в наличии сырье для производства бумаги, но не хватает вещества для ее отбеливания из-за приостановки его отгрузки.



Татьяна Леухина