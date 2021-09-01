«Это очень нужный объект»: в Казани открылось новое общежитие КГЭУ

13:59, 01.09.2021 34
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В столице Татарстана рядом со станцией метро «Козья слобода» открылось новое общежитие Казанского государственного энергетического университета. В нем смогут разместиться 400 студентов вуза. «Сегодня мы открываем новый студенческий кампус. Он расположен в самом центре города, рядом с метро. Очень нужный объект», — рассказал на открытии объекта президент Татарстана Рустам Минниханов.


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