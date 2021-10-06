На строительство сетей водоснабжения к бассейну казанской гимназии №175 выделят 1,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

МУП «Водоканал» Казани объявило тендер на выполнение работ по прокладке наружных сетей водоснабжения и водоотведения в рамках строительства бассейна в гимназии №175. Начальная цена договора — более 1,25 млн рублей. Финансирование осуществляется из собственных средств предприятия.

Работы необходимо выполнить в течение 10 календарных дней с даты заключения договора. В их число входят земляные работы, укладка трубопровода, монтаж колодца, установка фасонных частей и запорной арматуры и благоустройство участка, на котором проводились работы.

Фото: Максим Платонов

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 октября 2021 года. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 19 октября.

Напомним, проработать возможность строительства бассейна в гимназии №175, где утром 11 мая в результате стрельбы погибли девять человек, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в мае. Проектирование и строительно-монтажные работы доверили институту «Татинвестгражданпроект».



Диана Жиленкова