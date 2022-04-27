В торговых центрах свободные после ухода иностранных брендов площади могут достигнуть 3,5 млн «квадратов»

Фото: Максим Платонов

Площади, которые освободятся в торговых центрах России в результате ухода из страны иностранных брендов, могут достигнуть 3—3,5 млн «квадратов». Сейчас в простое находятся 20—30% площадей, заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

— При этом общая картина с начала марта не изменилась: арендаторы и не уходят, и не отказываются выполнять положения арендного договора, — приводит его слова «Интерфакс».

Фото: rcsc.pro

По словам Войцеховского, на данный момент арендаторы не задействуют порядка 8 млн кв. м площадей. Он отметил, что ретейлеры пока не разрывают договоры об аренде.

Деятельность приостановили порядка 100 компаний-арендаторов. Окончательное решение о продолжении работы в России они планируют принять к июню.

Напомним, работу в России временно приостановили сеть магазинов одежды Uniqlo, компания по продаже нижнего белья Victoria's Secret, ретейлер детских товаров Mothercare, компания Swarovski и другие иностранные компании.



Диана Жиленкова