В Казани зафиксирован прирост торговых площадей на 12% за три года

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань попала в число городов с наибольшим приростом соотношения торговых площадей к количеству жителей — за три года он составил 12%. Наибольший прирост по этому показателю эксперты зафиксировали в Перми (+50%), Волгограде (+17%), следует из исследования консалтинговой компании Knight Frank Russia.



Среди российских городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями пятый год подряд лидирует Самара. По итогам первого квартала на тысячу жителей города приходится 765 квадратных метров торговых объектов. За ней следуют Екатеринбург — 678 «квадратов», Нижний Новгород — 579, Санкт-Петербург — 576 и Москва — 571.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В целом пятерка лидеров по обеспеченности качественными торговыми площадями не изменилась, сообщает «РИА Новости».

До 30% выручки могут не досчитаться владельцы торговых центров Татарстана, подведя баланс за год. Падение доходов, по объективным причинам, вызвал спад посещаемости на фоне введения OR-кодов и других антиковидных мер. Как выживали в этих условиях ТЦ республики, какие арендаторы были вынуждены закрыться и кто пришел им на смену, а главное, каковы перспективы рынка торговой недвижимости — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко