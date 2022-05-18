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Рекламная «дочка» Google в России намерена инициировать свое банкротство

13:23, 18.05.2022
Рекламная «дочка» Google в России намерена инициировать свое банкротство
Фото: pixabay.com

Российская структура Google — ООО «Гугл» — намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Соответствующая информация появилась на Федресурсе.

Компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

Фото: wikimedia.org

На данный момент на Google по искам Роскомнадзора наложили оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей за неудаление противоправного контента на принадлежащем ей видеохостинге YouTube.

По данным сайта Федресурс, ООО «Гугл» занималось рекламной деятельностью.

В конце марта Google приостановил пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для российских карт «Мир».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьТехнологииIT

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