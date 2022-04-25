Роскомнадзор оштрафовал Google более чем на 7 млрд рублей

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что американскую компанию Google оштрафовали на общую сумму в размере более 7 млрд рублей за неудаление противоправного контента на принадлежащем ей видеохостинге YouTube. Об этом сообщает «РИА Новости».



По словам Субботина, за последнее время администрацией YouTube было заблокировано более 60 каналов российских СМИ, общественных и политических деятелей и организаций.

Он также добавил, что в соцсетях распространяется лживая информация о деятельности ВС России на территории Украины. Роскомнадзор принимает соответствующие ответные меры.

Фото: realnoevremya.ru

21 апреля московский суд оштрафовал Google на 11 млн рублей за распространение на YouTube видеороликов с фейками о российской армии и спецоперации на Украине, а также призывами к осуществлению экстремистской деятельности. По словам судьи Тимура Вахрамеева, компания была признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление запрещенной в РФ информации».



Дарья Акимова