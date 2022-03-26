Подключение карт «Мир» к Google Pay в России приостановили

Google приостановил пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для российских карт «Мир». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу платежной системы «Мир».

Уточняется, что проект приостановили по инициативе американской корпорации.

Фото: pixabay.com

После начала военной операции на Украине сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard стали недоступны для россиян.



Платежную карту «Мир» стало возможно подключить к системе Apple Pay летом 2021 года, подключение к системе Google Pay анонсировали на осень прошлого года. Компания Apple в пятницу сообщила, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay.



Татьяна Леухина