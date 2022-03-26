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Подключение карт «Мир» к Google Pay в России приостановили

04:23, 26.03.2022
Подключение карт «Мир» к Google Pay в России приостановили
Фото: duma.gov.ru

Google приостановил пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для российских карт «Мир». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу платежной системы «Мир».

Уточняется, что проект приостановили по инициативе американской корпорации.

Фото: pixabay.com

После начала военной операции на Украине сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard стали недоступны для россиян.

Платежную карту «Мир» стало возможно подключить к системе Apple Pay летом 2021 года, подключение к системе Google Pay анонсировали на осень прошлого года. Компания Apple в пятницу сообщила, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay.

Татьяна Леухина
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