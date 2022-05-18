Новости общества

10:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Зеленодольске под IT-парк пока готовы отдать лишь один этаж пустующего здания

09:35, 18.05.2022 2
В Зеленодольске под IT-парк пока готовы отдать лишь один этаж пустующего здания
Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольске выбрали место размещения IT-парка. Его создание обсудили министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

IT-парк планируется разместить в пустующем четырехэтажном здании старого узла связи в микрорайоне Мирный. Сейчас там проходит ремонт, в дальнейшем собственник готов предоставить площади первого этажа под парк. Площадь здания — 3 854 кв. м, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе района.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

О планах разместить IT-парк в Зеленодольске в пустующем здании зонального узла связи Хайруллин сообщал на прошлой неделе. «По большому счету мы видим там оборудование, оно было большое, в гигантских шкафах. Площади есть», — рассказывал тогда он.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:47
    зачем бабло тратить на ит парки?? он не нужен вообще нигде. задние пустует продайте
    Ответить
  • Анонимно 10:22
    Ну хотя-бы 1 этаж
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также