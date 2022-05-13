В Зеленодольске в пустующем здании зонального узла связи может появиться IT-парк

Фото: Максим Платонов

В Зеленодольске в пустующем здании зонального узла связи может появиться IT-парк. Об этом сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

— На следующей неделе у меня запланирован визит в Зеленодольский район. Мы с главой [муниципалитета] Михаилом Павловичем [Афанасьевым] эту тему давно обсуждаем. Там есть пустующее здание, здание, в котором раньше размещался зональный узел связи. По большому счету мы видим там оборудование, оно было большое, в гигантских шкафах. Площади есть, — рассказал министр.

По его словам, концепт такой, что ИТ-парк должен быть в каждом городе. Это касается и Зеленодольска, и районов Татарстана.

— Объективно, конечно, столица [Татарстана] Казань магнитом собирает лучших из лучших, — обратил внимание Хайруллин.

Фото: Максим Платонов

Хайруллин также рассказал о новом IT-парке имени Башира Рамеева, который откроется в здании бывшей обувной фабрики «Спартак». По его словам, там смогут «потусить» все желающие.

Вместе с этим Хайруллин не дал точного ответа, откроется ли новый IT-парк в Казани ко Дню республики. Дедлайн до 30 августа поставил президент Татарстана Рустам Минниханов.



Татьяна Демина