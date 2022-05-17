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В Минпромторге не прогнозируют двузначное падение оборота розничной торговли в России к концу года

19:25, 17.05.2022
В Минпромторге не прогнозируют двузначное падение оборота розничной торговли в России к концу года
Фото: Максим Платонов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не прогнозирует двузначного снижения оборота розничной торговли в стране по итогам 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, оборот торговли может упасть, но вряд ли это будет двухзначная цифра. Согласно данным Росстата, в марте этого года рост оборота розничной торговли в России составил 2,2% в годовом выражении и достиг 3,75 триллиона рублей.

Фото: kremlin.ru

Сегодня Мантуров заявил, что первые потребительские товары, ввезенные посредством параллельного импорта, могут появиться в России уже через месяц. Также, по его словам, первые результаты легализации такого импорта оценят через два месяца.

Дарья Акимова
БизнесРозничная торговляЭкономикаОбществоВласть

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