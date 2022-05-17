Мантуров: первые товары, ввезенные по параллельному импорту, появятся в России через месяц

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первые потребительские товары, ввезенные посредством параллельного импорта, могут появиться в стране уже через месяц. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но, думаю, примерно через месяц», — сказал министр.

Также, по словам Мантурова, первые результаты легализации такого импорта оценят через два месяца. Он считает, что эта мера не может привести к возникновению в России «челночества».

Фото: Максим Платонов

6 мая Минпромторг России опубликовал перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. Список изложен более чем на 20 страницах. В него вошли 96 пунктов. Среди них: фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага и картон, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные и медицинские инструменты и другое.

Дарья Акимова