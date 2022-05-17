Власти Татарстана утвердили для охотников нормы допустимой добычи кабанов, куниц, бобров и сурков-байбаков

В Татарстане для охотников утвердили нормы допустимой добычи кабанов, куниц, бобров и сурков-байбаков. Соответствующее постановление подписал сегодня премьер-министр республики Алексей Песошин.

Оно будет действовать по 28 февраля 2023 года. В документе прописана численность обитающих в охотничьих хозяйствах, общедоступных охотничьих угодьях и заказниках регионального значения кабанов, куниц, бобров и сурков, а также допустимое количество особей животных, на которое можно охотиться.

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Сегодня стало известно, что охотники из Татарстана отмечают усиление проверок у психиатра при продлении охотничьего разрешения (РОХ). Напомним, с 1 марта в России ужесточили правила прохождения медкомиссии на оружие. Теперь, помимо беседы с психиатром, будет обязательным тестирование у психолога.



Дарья Акимова