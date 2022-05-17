Охотники Татарстана отмечают ужесточение обязательной процедуры осмотра у психиатра

«В заключении написано: «категорически запрещено владеть оружием»

Охотники из Татарстана отмечают, что при продлении охотничьего разрешения (РОХ) усилились проверки у психиатра. Такое сообщение появилось в одном из чатов.

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Автор сообщения отмечает, что нескольким охотникам не продлили разрешения из-за того, что нашли у них отклонения в психике, которые, видимо, не были выявлены при первичной проверке.

— В одном случае на продлении выявили раздвоение личности. Копнули глужбе, нашли, что стоял на учете, потом сняли. Во втором случае — скромный новичок. В заключении написано: «категорически запрещено владеть оружием», — пишет охотник.

Напомним, с 1 марта в России ужесточили правила прохождения медкомиссии на оружие. Теперь, помимо беседы с психиатром, будет обязательным тестирование у психолога. Еще одно новшество — анализ, который выявляет хронический алкоголизм и наркотическую зависимость.

Сезон охоты только начинается

Для получения охотничьего разрешения требуется среди прочего медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием. Противопоказания могут быть связаны с нарушениями зрения, психики, алкоголизмом или наркоманией. Также каждый будущий охотник обязан пройти специальную подготовку по безопасному владению оружием и обращению с ним.

Календарь охотника. Фото: ojm.tatarstan.ru

Напомним, 7 мая завершился сезон охоты на селезней, а с 26 апреля охотникам запрещено отстреливать водоплавающую дичь. По данным Комитета по биологическим ресурсам Татарстана, с 1 июня в республике открывается сезон охоты на кабанов и кротов, а с 15 июня — на сусликов, хомяков и сурков.

Артем Гафаров