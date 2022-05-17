В Татарстане в апреле выдача автокредитов выросла почти на 40%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в апреле 2022 года выдали 947 автокредитов. Это на 38% больше, чем в предыдущем месяце, когда жители республики оформили 686 таких кредитов, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

В целом по количеству оформленных в апреле автокредитов Татарстан занял четвертое место среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов этого вида. Республику опередили Москва (1 546 автокредитов), Московская область (1 351) и Санкт-Петербург (1 068). Топ-5 замкнула Башкирия, где за апрель оформили 880 кредитов, что на 23,9% больше, чем в марте.

Наиболее существенно выдача автокредитов в апреле увеличилась в Челябинской области — на 52,7%, притом что оформлено всего 629 таких кредитов. Выросла она также в Волгоградской (+40,2%), Московской (+39,9%) и Тульской (+38,2%) областях, следует из данных НБКИ. Таким образом, Татарстан по динамике занял пятое место с 38%.

Фото: Максим Платонов

— В целом текущая ситуация с выдачей автокредитов напоминает «карантинные» апрель — май 2020 года, с тенденцией к некоторому постепенному восстановлению после первого шока санкций и роста рыночных ставок. При этом достаточно значительный рост выдачи автокредитов в апреле, по сравнению с мартом, объясняется эффектом «низкой базы». Напомним, что по сравнению с «досанкционным» февралем в марте выдача сократилась сразу на 77,4%, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



Всего в России, по данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в апреле выдано 20,8 тысячи кредитов на новые автомобили и машины с пробегом. Это на 21,8% больше, чем в марте, когда их количество составляло 17,1 тысячи.

По подсчетам НБКИ, в Татарстане выдача автокредитов в марте 2022 года обрушилась на 79,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Средний их размер составил 1 140 642 рубля. По сравнению с февралем он снизился на 1,6%.



Татьяна Демина