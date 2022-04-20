В Татарстане средний размер выданных автокредитов в марте превысил 1,1 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В марте текущего года в Татарстане средний размер выданных автокредитов составил 1 140 642 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 1,6%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по стране средний размер автокредита в марте составил 1,28 млн рублей, что на 5,3% меньше, чем в феврале (1,35 млн). Наиболее высокие показатели зафиксированы в Москве (1,85 млн), Санкт-Петербурге (1,67 млн), а также в Московской (1,61 млн), Ленинградской (1,44 млн) и Новосибирской (1,35 млн) областях.

Фото: realnoevremya.ru

Средний размер автокредита увеличился в Тульской области (+8,3%), Санкт-Петербурге (+6,4%), а также в Волгоградской (+5,2%), Ленинградской (+4,0%) и Новосибирской (+0,3%) областях. Снижение показателей наблюдается в Вологодской (-17,7%) и Кемеровской (-15,9%) областях, Башкирии (-15,4%) и других регионах страны.

По данным НБКИ, в марте в Татарстане снизился не только размер выданных автокредитов, но и значительно сократилось их количество. В прошлом месяце в республике были оформлены 625 кредитов на новые автомобили и машины с пробегом, что на 79,4% меньше, чем в феврале.



Диана Жиленкова