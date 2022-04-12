В Татарстане выдача автокредитов в марте обрушилась на 79,4% по сравнению с предыдущим месяцем

В марте этого года в Татарстане было выдано 625 кредитов на новые автомобили и машины с пробегом. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Республика оказалась на пятом месте среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте кредитования. В сравнении с февралем показатель снизился на 79,4%. Тогда это число составляло 3 тысячи.

В целом по России в марте было выдано 16,2 тысячи автокредитов. Это количество также сократилось в сравнении с предыдущим месяцем на 77,4% (в феврале — 71,9 тысячи).

Татарстан не единственный регион, в котором уменьшилось число автокредитов. Самые крупные снижения займов на машину произошли в Москве (-81,5%), в Московской области (-81,0%), Санкт-Петербурге (-80,9%), Башкирии (-73,7%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

18 марта сообщалось, что за последний год в Татарстане количество выданных автокредитов сократилось на 16,9%. По данным, 4 тыс. заемщиков в феврале 2022 года в России было выдано 70,4 тыс. автокредитов. Однако в РТ отмечается снижение займов на автомобили: в феврале 2021 года в республике было выдано 3,5 тыс. кредитов, в этом же месяце текущего года это число сократилось до 2,9 тыс. (-16,9%).

Максим Кокунин