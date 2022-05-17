Набиуллина заявила, что Центробанк не планирует устанавливать разные ключевые ставки в отдельных регионах

Банк России не планирует устанавливать разные ключевые ставки в отдельных регионах. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Нужно помнить, что деньги, они на то и деньги, что они в национальной экономике одинаковые. Вы должны мочь ими расплатиться в любой точке региона, — приводит ее слова ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Как объяснила Набиуллина, если в отдельном регионе ключевая ставка будет высокой, то граждане начнут там массово вкладывать деньги по депозитам. И наоборот, в субъекте с наиболее низкой ключевой ставкой жители будут стремиться получать кредиты.

— Мы получим очень большие диспропорции, ценность денег будет действительно очень разная, — пояснила глава Центробанка.

В конце февраля Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Свое решение регулятор объяснил кардинальной сменой внешних условий для российской экономики.

В апреле совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых. А уже в конце месяца ее понизили сразу на 3 процентных пункта, до 14%.

Диана Жиленкова