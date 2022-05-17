Путин проведет совещание по ситуации в нефтяной сфере

Президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации в нефтяной сфере во вторник, 17 мая. Об этом сообщает «РИА Новости».



— У него на вечер запланирован международный телефонный разговор, а в середине дня, после двух, президент проведет совещание по вопросам развития нефтяной отрасли, — рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, совещание пройдет в режиме видео-конференц-связи. Ожидается, что с профильным докладом выступит вице-премьер Александр Новак.

Как рассказывал Новак в первой половине мая, ситуация в нефтяной сфере в стране стабильная. Добыча нефти уже увеличилась по сравнению с апрелем. По словам вице-премьера, появились новые покупатели. Россия нарастила объем поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине некоторые государства начали отказываться от российской нефти. Так, 8 марта о подобном решении объявил президент США Джо Байден. Новак же заверял, что добыча газа и нефти в России ведется в полном объеме, несмотря на санкционное давление.



Маргарита Головатенко