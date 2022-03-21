Новак: добыча газа и нефти в России осуществляется в полном объеме, несмотря на санкции

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что добыча газа и нефти в России осуществляется в полном объеме, несмотря на санкционное давление. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он также добавил, что решения США и Британии отказаться от импорта российских нефти и нефтепродуктов повлияли на это незначительно. По словам Новака, поставки в эти страны были небольшие.

На прошлой неделе в Международном энергетическом агентстве заявили, что ожидают возможной остановки около трети добычи нефти в России с апреля из-за отказа покупателей от поставок.

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8 марта президент США Джо Байден объявил о вводе запрета на весь импорт российских нефти и газа. Он признал, что такая мера приведет к дальнейшему росту цен на топливо на американских АЗС, но пообещал делать все, чтобы минимизировать повышение стоимости.



Дарья Акимова