Новак заявил, что Россия рассчитывает на увеличение добычи нефти в мае

Россия рассчитывает, что показатели добычи нефти в мае частично восстановятся, «и будут лучше», чем в апреле. Об этом рассказал вице-премьер страны Александр Новак.

— Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем, — сообщил он. По его словам, показатели на начало мая уже лучше, чем в предыдущем месяце.

Новак рассказал, что у российской нефти появились новые покупатели. Страна уже нарастила объем поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине некоторые государства начали отказываться от российской нефти. Так, 8 марта о подобном решении объявил президент США Джо Байден. Новак же заверял, что добыча газа и нефти в России ведется в полном объеме, несмотря на санкционное давление.



Евросоюз тем временем намерен ввести полное эмбарго на нефть из России. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони говорил, что сделать это планируется уже через девять месяцев.



Однако накануне стало известно, что постоянные представители стран — членов Евросоюза не смогли достичь договоренности по введению новых санкций против России. По данным СМИ, Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, задерживая при этом весь пакет ограничений.



Татьяна Демина