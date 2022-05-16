В России выявили 4 543 случая заболевания коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявили 4 543 случая заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 264 836 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 16 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 379 пациентов. Всего вылечившихся — 17 652 558 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 89 россиян. В общей сложности с начала пандемии от инфекции скончались 377 759 человек.

15 мая сообщалось, что в России за сутки выявили 4 956 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко