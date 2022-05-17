Главное о коронавирусе на 17 мая: COVID-19 не станет сезонным, отмена всех ограничений в детских лагерях
В Татарстане за сутки выявили 184 случая заболевания COVID-19
- На 16 мая в Татарстане зарегистрировали 184 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в регионе подтвердилось 147 766 случаев COVID-19. Кроме того, по данным федерального оперштаба, на вчерашний день в республике выздоровели 434 человека, а общее число вылечившихся достигло 142 735 человек. Отмечается, что на понедельник в регионе не было выявлено ни одного летального случая. Всего с начала пандемии в Татарстане умер 1 991 заболевший.
Пульмонолог: ЗОЖ помогает избавиться от изменений дыхания после COVID-19
- Роспотребнадзор сообщил, что ряд противоэпидемических мер из-за пандемии коронавируса во время проведения итоговых экзаменов и ЕГЭ сохраняется. Так, члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, а ученики приходят на экзамены по определенному расписанию для минимизации контактов. Кроме того, классы обязательно проветривать и дезинфицировать. Не допускается проведение более одного экзамена в день, уточнили в ведомстве.
- Замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила, что ведомство сняло все ограничения в детских лагерях, которые ранее были введены из-за распространения коронавируса. До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что детская летняя оздоровительная кампания в России начнется традиционно с 1 июня. Всего в ней будет задействованы 38 тысяч организаций. Ожидается, что этим летом в лагерях отдохнут 5 млн детей.
- Кроме того, Кравцов добавил, что Минпросвещения России рекомендует школам в этом году проводить последние звонки в очном формате. Напомним, ранее они были переведены в дистанционный формат из-за пандемии COVID-19. По словам министра, лучшей датой может стать 25 мая или раньше. Он отметил, что невозможно представить завершение учебного года в российской школе без празднования последнего звонка и выпускных вечеров.
- Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что не исключены новые масштабные вспышки заболеваемости в мире, поэтому необходимо разобрать ошибки, допущенные во время пандемии коронавируса. Он отметил, что пандемия — масштабное и трагическое событие, которое случается нечасто, поэтому его не могли встретить «во всеоружии, что-то было сделано не вполне эффективно и продуктивно».
- Специалист-пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский заявил, что остаточные изменения в дыхательной системе после коронавируса могут пройти бесследно при соблюдении здорового образа жизни, физических тренировках и дыхательной гимнастике. При этом врач отметил, что для условно здорового человека достаточно проходить ежегодную диспансеризацию, где проводится флюорография, спирометрия.
- Иммунолог Николай Крючков сообщил, что коронавирус не сможет стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности. По его словам, в западных странах удалось достичь 100% защиты для групп риска за счет 80% вакцинации населения. Вследствие этого патогенность вируса была снижена, но она не сравнялась с сезонным гриппом. Крючков добавил, что в России совершенно иная ситуация. Даже при избыточной смертности на уровне +10% каждый месяц летальность при коронавирусе остается очень высокой, подчеркнул эксперт.
- Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что тренировки вдыхания ярких ароматов духов, цветов или употребление специй могут помочь восстановлению вкуса и обоняния после перенесенного коронавируса, но универсального препарата для лечения пока нет. Она отметила, что до сих пор ни одно из исследований не дало убедительных подтверждений, что какой-то из препаратов универсально помогает восстановлению.
- Руженцова также сообщила, что нарушения обоняния отмечены у 10% пациентов, перенесших COVID-19, к концу месяца от начала болезни. По ее словам, в начале пандемии подобные нарушения наблюдались у 80% переболевших. При этом, как добавил врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела того же института Павел Чухляев, на нарушения обоняния и вкуса чаще жалуются женщины, перенесшие заболевание в нетяжелой форме.
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о намерении отменить масочный режим и другие ограничения в городе в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. По его словам, власти обратились к главе Роспотербнадзора Анне Поповой с предложением отменить санитарные ограничения, которые действуют до 15 июня из-за COVID-19. Эпидемиологическая обстановка позволяет сделать такой шаг, но рекомендательный характер использования масок сохранится, отметил он.
- В Санкт-Петербурге наблюдается спад заражений коронавирусом. Как отметили в комитете по здравоохранению города, лишь за неделю количество положительных ПЦР-тестов на COVID-19 упало на 2%. Отмечается, что сейчас эта цифра составляет 5,36%. Неделей ранее она составляла 7,46%. В целом заболеваемость коронавирусом на данный момент находится на уровне начала пандемии.
- Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил об отмене всех введенных из-за COVID-19 ограничений в связи с благополучной эпидемиологической ситуацией, при этом остается рекомендацией ношение масок в местах большого скопления людей и в закрытых помещениях. Губернатор отметил, что в регионе за минувшие сутки было выявлено 30 случаев заражения коронавирусом, четыре человека были госпитализированы. При этом, отметил Старовойт, за сутки выписали 147 человек.
- В Ярославском регионе с начала прививочной компании от коронавируса привились около 623 тысяч жителей области, около 500 человек — за последнюю неделю, сообщили в департаменте здравоохранения региона. По информации ведомства, всего ревакцинировались от инфекции 96,8 тысячи человек, около 800 человек прошли процедуру ревакцинации за минувшую неделю.
- Старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов рассказал, что в КНДР не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом в разгар пандемии в мире благодаря эффективным мерам властей. Он пояснил, что страна закрыла границы еще в начале 2020 года и провела серьезную противоэпидемиологическую работу, включавшую дезинфекцию объектов городской инфраструктуры, что позволило предотвратить проникновение на ее территорию штаммов, вызывающих тяжелое течение коронавируса и смерть. По его словам, правительство сообщало правдивую информацию о санитарной обстановке в стране и честно рассказало о первых появившихся случаях заболевания в мае 2022 года.
Еврокомиссия собирается отказаться от вакцины против COVID-19 французской компании Valneva
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 522 070 543 человека, 6 267 245 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (82 613 620). На второй строчке — Индия (43 125 370), на третьей — Бразилия (30 701 900), на четвертой — Франция (29 381 085), на пятой — Великобритания (22 385 203).
Больше всего смертей зафиксировано в США (999 842). За ними следуют Бразилия (665 216), Индия (524 260), Россия (370 145, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 617).
- Посол России в Омане Илья Моргунов заявил, что авиасообщение между Москвой и Маскатом может быть возобновлено в ближайшее время. Предполагается, что выполнять рейсы между столицами двух стран, как и прежде, будет Oman Air. Напомним, с началом пандемии коронавируса авиасообщение было приостановлено. Дипломат также добавил, что в период восстановления после COVID-19 Маскат надеется переориентировать в султанат часть российских туристов, которые, отправляясь на Ближний Восток, выбирают ОАЭ.
- Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Юго-Восточной Азии Пунам Хетрапал Сингх заявила, что организация обеспокоена вспышкой коронавируса в КНДР и готова оказать стране помощь в борьбе с заболеванием. Напомним, на прошлой неделе КНДР впервые с начала пандемии коронавируса сообщила об обнаружении в стране заболевших COVID-19. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), с конца апреля в стране начала распространяться «незнакомая лихорадка». Многие эксперты отмечают, что из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус.
- Национальное управление по чрезвычайным ситуациям КНДР заявило о выявлении 269 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Отмечается, что от последствий заболевания умерли еще шесть человек. Общее число летальных исходов в стране достигло 56. Ранее сообщалось, что в Северной Корее за сутки выявили более 392 тысячи человек с высокой температурой.
- Австрийские власти с 16 мая отменяют ограничения на въезд в страну, введенные из-за пандемии коронавируса. Как сообщается на сайте Минздрава Австрии, приезжим теперь не требуется предъявлять сертификаты о вакцинации, перенесенном коронавирусе, результат отрицательного теста на заболевание или отправляться на карантин. Минздрав уточняет, что исключением продолжают быть страны и регионы с высоким эпидемиологическим риском.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш не контактировал с лидером КНДР Ким Чен Ыном по поводу вспышки коронавируса в республике, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Он также добавил, что на данный момент организация пытается получить от гуманитарных коллег информацию о том, можно ли оказать какую-то помощь в борьбе с распространением коронавируса.
- Эксперты АТОР рассказали, в каких странах отказываются от коронавирусных ограничений. Так, с 15 мая Вьетнам отменил все ограничения для прибывающих гостей. Теперь от туристов не будут требовать в аэропорту прилета отрицательный результат ПЦР-теста или анализ на антиген. Мьянма тоже открывается для туристов с 15 мая. Государство откроет прием заявлений на электронные визы. С 20 мая Израиль отменяет требование ПЦР-тестов по прибытии. Кроме того, с 9 мая открылся Лаос — полностью вакцинированные иностранцы теперь въезжают в страну без тестов.
- Итальянский эксперт, вирусолог университета Милана и городской больницы «Галеацци» Фабрицио Прельяско заявил, что властям КНДР следует перейти к жестким карантинным ограничениям, чтобы сдержать вероятную вспышку коронавируса. По его словам, с началом пандемии в мире появились три подхода в государственной политике против COVID-19: Индия, Бразилия и Восточная Европа «позволили пандемии идти, ведя наблюдение и не прибегая к локдаунам».
- Международная группа исследователей рассчитала, что в 2021 году благодаря вакцинации препаратом BioNTech-Pfizer в США удалось предотвратить более 110 тысяч смертей от COVID-19 и 9 млн заражений коронавирусом. Отмечается, что вакцина, которую разработала компания BioNTech (Германия) и выпускает Pfizer (США), представляет собой крошечные частицы с куском генома SARS-CoV-2. Попав в клетки, этот фрагмент служит инструкцией по сборке шиповидного белка коронавируса. Затем белок распознается иммунной системой, которая в ответ производит антитела.
- Франко-австрийская биотехнологическая компания Valneva получила уведомление от Еврокомиссии (ЕК) о намерении расторгнуть контракт на поставку ее вакцины от коронавируса. В своем заявлении компания поясняет, что действующий контракт дает ЕК право расторгнуть его, если препарат VLA2001 не получит регистрационное удостоверение от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) до 30 апреля 2022 года. По условиям контракта, у Valneva есть 30 дней с 13 мая 2022 года, чтобы «получить регистрационное удостоверение или предложить план исправления ситуации приемлемым образом».
- Глава Минздрава Аргентины Карла Виссотти заявила, что в стране начинается четвертая волна коронавируса. Она отметила, ситуация с вакцинацией в стране позволяет двигаться вперед на новом этапе пандемии.
- Министры здравоохранения федеральных земель Германии выпустили совместное заявление, в котором говорится, что осенью страна может столкнуться с новой волной коронавируса. Они призвали правительство ФРГ изменить закон о защите от инфекций и разработать генеральный план борьбы с возможной новой волной COVID-19. Согласно информации издания Tagesschau, с осени для реагирования на всплеск инфекций в Германии может быть возобновлено ношение масок в помещении. Кроме того, граждане будут обязаны представить доказательства вакцинации, выздоровления или тестирования с соответствующими ограничениями доступа в опасные зоны и объекты.
- Власти Пекина с начала вспышки COVID-19 приостановили работу в общей сложности 101 станции метро. Станции, приостановившие работу, в основном сосредоточены в районах Фаншань, Шуньи, Чаоян, Хайдянь, Фэнтай, Тунчжоу и других. Напомним, 4 мая из-за вспышки COVID-19 власти города сообщили о приостановке работы 64 станций столичного метро. 12 мая число закрытых станций возросло до 92.
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