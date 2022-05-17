Новый этап туристического кешбэка в России будет запущен 1 октября

Следующий этап туристического кешбэка в России запустят 1 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Ростуризм.

Старт продаж будет дан во второй половине лета.

В конце апреля вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что Ростуризм зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы туристического кешбэка. Чернышенко рассказал, что в текущем году программой кешбэка воспользовались уже более 2,5 млн россиян. Им вернули почти 8,5 млрд рублей. Общий объем продаж туристических услуг составил примерно 44 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дофинансирование продления акции туристического кешбэка в осенний период потребует еще 2,2 миллиарда рублей. Средняя стоимость туров с кешбэком по карте «Мир» за год уменьшилась на 9,2% — с 46,1 до 41,9 тысячи рублей. Туроператоры предположили, что это связано с изменением предпочтений путешественников: они стали больше бронировать номера в отелях и меньше покупать путевок с авиаперевозкой.

Маргарита Головатенко