Новый этап туристического кешбэка в России будет запущен 1 октября
Следующий этап туристического кешбэка в России запустят 1 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Ростуризм.
Старт продаж будет дан во второй половине лета.
В конце апреля вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что Ростуризм зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы туристического кешбэка. Чернышенко рассказал, что в текущем году программой кешбэка воспользовались уже более 2,5 млн россиян. Им вернули почти 8,5 млрд рублей. Общий объем продаж туристических услуг составил примерно 44 млрд рублей.
Дофинансирование продления акции туристического кешбэка в осенний период потребует еще 2,2 миллиарда рублей. Средняя стоимость туров с кешбэком по карте «Мир» за год уменьшилась на 9,2% — с 46,1 до 41,9 тысячи рублей. Туроператоры предположили, что это связано с изменением предпочтений путешественников: они стали больше бронировать номера в отелях и меньше покупать путевок с авиаперевозкой.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым