На реализацию программы туристического кешбэка осенью потребуется еще 2,2 млрд рублей

Дофинансирование продления акции туристического кешбэка в осенний период потребует еще 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Средняя стоимость туров с кешбэком по карте «Мир» за год уменьшилась на 9,2% — с 46,1 до 41,9 тысячи рублей.

Туроператоры предположили, что это связано с изменением предпочтений путешественников: они стали больше бронировать номера в отелях и меньше покупать путевок с авиаперевозкой, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О том, что «Ростуризм» зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы туристического кешбэка, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил вчера. По его данным, в текущем году программой кешбэка воспользовались уже более 2,5 млн россиян. Им вернули почти 8,5 млрд рублей. Общий объем продаж туристических услуг составил примерно 44 млрд рублей.



Татьяна Леухина