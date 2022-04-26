На реализацию программы туристического кешбэка осенью потребуется еще 2,2 млрд рублей
Дофинансирование продления акции туристического кешбэка в осенний период потребует еще 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Средняя стоимость туров с кешбэком по карте «Мир» за год уменьшилась на 9,2% — с 46,1 до 41,9 тысячи рублей.
Туроператоры предположили, что это связано с изменением предпочтений путешественников: они стали больше бронировать номера в отелях и меньше покупать путевок с авиаперевозкой, передает «РИА Новости».
О том, что «Ростуризм» зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы туристического кешбэка, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил вчера. По его данным, в текущем году программой кешбэка воспользовались уже более 2,5 млн россиян. Им вернули почти 8,5 млрд рублей. Общий объем продаж туристических услуг составил примерно 44 млрд рублей.
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